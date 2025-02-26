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«Это очень плохо». Байдачный — о назначении Альбы на пост главного тренера «Ростова»

«Это очень плохо». Байдачный — о назначении Альбы на пост главного тренера «Ростова»
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Бывший главный тренер «Ростсельмаша» Анатолий Байдачный высказался о переменах в «Ростове». После ухода Валерия Карпина с поста главного тренера клуба его заменил бывший помощник Джонатан Альба.

«Это очень плохо, потому что у нас есть гораздо лучшие тренеры, чем малоизвестный испанский специалист.

Почему не назначили Виктора Онопко? Наверное, Карпин на это повлиял и сказал, кто лучше подойдёт для команды. Или у него с Онопко есть свои договоренности. Например, он перейдёт к Карпину через какое-то время куда-то. Мы этого не знаем», — приводит слова Байдачного «Спорт день за днем».

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 26 очков за 18 матчей.

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