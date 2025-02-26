Ольга Смородская: верю, что Карпин вернётся и возглавит топ-клуб в России

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об уходе главного тренера сборной России Валерия Карпина с аналогичной должности в «Ростове».

«Не думаю, что концентрация Карпина только на сборной России говорит о том, что нас скоро вернут на международную арену. Но концентрация на сборной — это хорошо, ведь у нас есть тренер национальной команды. Он просто устал совмещать посты в клубе и сборной. Я верю, что Карпин потом вернётся и возглавит топ-клуб в России, но ему нужна передышка — он очень устал», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе с поста главного тренера клуба Валерия Карпина. До недавнего времени специалист совмещал тренерскую работу в клубе с работой во главе национальной сборной России.