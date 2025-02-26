Шпинёв — об обыске: в гражданской одежде, с капюшонами, как тут подумать, что это полиция?

Футбольный агент Вадим Шпинёв рассказал об обыске, который прошёл у него дома утром 25 февраля.

«Темнота, начало седьмого утра, два человека в гражданской одежде, с капюшонами с закрытыми лицами, звонят в дверь. Как тут можно подумать, что это полиция? В видеокамеру он суёт удостоверение, но они продаются в открытом доступе. Как по камере пойму, подлинная она или нет?», — цитирует Шпинёва телеграм-канал Sport Baza.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что у нескольких агентов, которые представляют интересы футболистов «Крыльев Советов», прошли обыски. Ранее с критикой деятельности футбольных агентов высказывался губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.