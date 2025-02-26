Маркиньос: Станкович знает, когда нужно встряхнуть раздевалку, а когда — успокоить

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос поделился мнением о работе с главным тренером команды Деяном Станковичем.

— Деян кричит в раздевалке?

— Конечно, а как иначе? Ему положено это делать. Он хороший тренер, но иногда должен повышать голос. Станкович умеет зарядить команду. Он очень хочет стать чемпионом, а для этого нужно быть твёрдым и сильным. Чемпионат России очень сложный! Наш тренер знает, когда нужно встряхнуть раздевалку, а когда, наоборот, успокоить, обнадёжить. Иногда и пошутить может, но крайне редко. У нас очень серьёзный тренер! — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Деян Станкович возглавил «Спартак» в июне 2024 года. Под его руководством красно-белые завершили осеннюю часть сезона РПЛ на третьем месте, набрав 37 очков в 18 матчах; отставание от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» составляет два очка.