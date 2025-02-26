«Это печально». Отец Тюкавина — об отсутствии голов «Динамо» на Зимнем Кубке РПЛ

Александр Тюкавин, отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о том, что бело-голубым не удалось забить ни одного гола в матчах Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Такой результат огорчил меня. Ноль голов – это печально. Все говорят, что команда играет в атакующий футбол, но за весь турнир не забить ни одного гола… Давненько такого не было. И это настораживает.

Реализация хромала. Не знаю, почему. Может, ребятам не хватало скорости, свежести и быстроты мышления», – приводит слова Тюкавина Metaratings.

На предсезонном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) динамовцы всухую проиграли «Краснодару» (0:1), московскому «Спартаку» (0:1) и «Ростову» (0:4).