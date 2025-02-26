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«Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30

«Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30
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Сегодня, 26 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ипсвич Таун». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ипсвич Таун
Ипсвич
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 30 очков за 26 матчей. «Ипсвич Таун» располагается на 18-й строчке, заработав 17 очков за аналогичное количество игр.

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