«Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30

Сегодня, 26 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ипсвич Таун». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 30 очков за 26 матчей. «Ипсвич Таун» располагается на 18-й строчке, заработав 17 очков за аналогичное количество игр.