Салах — фанатам «Ливерпуля»: хочу, чтобы вы помнили — я был в «Ливерпуле» восемь лет

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах неоднозначно отблагодарил фанатов за поддержку, намекнув, что его путь с командой может быть вскоре завершён. Контракт египтянина истекает в конце сезона.

«Хочу, чтобы фанаты помнили: я отдал всё для них, всё — этому городу. Я наслаждался футболом, отдавал всё для этого и не ленился. Думаю, в этом и заключается вся суть — они дарят тебе любовь, у тебя есть связь с болельщиками, потому что ты отдаёшь всего себя.

Просто хочу, чтобы они помнили: я был здесь восемь лет и отдал всё», — приводит слова Салаха TNT Sports.

32-летний Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. В нынешнем сезоне у него 30 голов и 21 результативная передача в 38 матчах.