Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салах — фанатам «Ливерпуля»: хочу, чтобы вы помнили — я был в «Ливерпуле» восемь лет

Салах — фанатам «Ливерпуля»: хочу, чтобы вы помнили — я был в «Ливерпуле» восемь лет
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах неоднозначно отблагодарил фанатов за поддержку, намекнув, что его путь с командой может быть вскоре завершён. Контракт египтянина истекает в конце сезона.

«Хочу, чтобы фанаты помнили: я отдал всё для них, всё — этому городу. Я наслаждался футболом, отдавал всё для этого и не ленился. Думаю, в этом и заключается вся суть — они дарят тебе любовь, у тебя есть связь с болельщиками, потому что ты отдаёшь всего себя.

Просто хочу, чтобы они помнили: я был здесь восемь лет и отдал всё», — приводит слова Салаха TNT Sports.

32-летний Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. В нынешнем сезоне у него 30 голов и 21 результативная передача в 38 матчах.

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о ситуации с контрактом Салаха
Комментарии
Новости. Англия
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android