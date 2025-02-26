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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30
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Сегодня, 26 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тоттенхэм Хотспур» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 33 очка за 26 матчей. «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке, заработав 44 очка за аналогичное количество игр.

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