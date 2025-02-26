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Гришин: ЦСКА и «Зениту» нельзя терять очки, это пойдёт на пользу соперникам

Гришин: ЦСКА и «Зениту» нельзя терять очки, это пойдёт на пользу соперникам
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Российский тренер Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 1 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каждый болельщик российского футбола ждёт топовый матч «Зенит» — ЦСКА. Сама игра покажет, насколько готовы команды в данный период. Сейчас такая ситуация, что обеим командам нельзя проигрывать и даже играть вничью. Эти результаты пойдут на пользу соперникам по турнирной таблице. Поэтому оба клуба выйдут побеждать, и нас ждёт очень хорошая игра, где никто не будет отступать», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 39 очков. На первом месте располагается «Краснодар» (39).

Турнирная таблица РПЛ
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