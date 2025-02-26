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Полузащитник «Спартака» Маркиньос: я дошёл от фавел до самого большого клуба России

Полузащитник «Спартака» Маркиньос: я дошёл от фавел до самого большого клуба России
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Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос ответил, является ли он счастливым человеком, и рассказал, о чём мечтает.

— Ты счастливый человек?
— Очень счастливый. Я дошёл от фавел до самого большого клуба России и продолжаю наслаждаться любимым делом.

— О чём ты мечтаешь?
— О, у меня много желаний в футболе! Самая большая мечта — выступить за сборную Бразилии. Очень хочу выиграть Лигу чемпионов. А пока главная цель — стать чемпионом России, — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне Маркиньос провёл за клуб во всех турнирах 21 матч, в которых отметился пятью голевыми передачами.

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