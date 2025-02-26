Семак: ЦСКА поменял схему и играет достаточно интересно, нас ждёт непростой матч

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об изменениях в игре ЦСКА перед очным матчем в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Николич сказал, что команды вряд ли смогут друг друга удивить? Да, конечно. Я думаю, что секретов никаких нет ни у нас, ни у армейцев. Армейцы хорошо подготовились, поменяли схему, играют достаточно интересно. Мне кажется, нас ждет очень непростой, но интересный матч», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенита» с ЦСКА состоится в субботу, 1-го марта, в Санкт-Петербурге и будет открывать весеннюю часть сезона для обеих команд. Матч этих же команд в Зимнем кубке РПЛ во время тренировочных сборов завершился победой сине-бело-голубых в серии пенальти (2:2 и 4:1 — пенальти).