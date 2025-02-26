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Юран: аналитик-иностранец на посту тренера «Ростова» — неуважение к российскому футболу

Юран: аналитик-иностранец на посту тренера «Ростова» — неуважение к российскому футболу
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Российский специалист Сергей Юран высказался о назначении испанца Джонатана Альбы на пост главного тренера «Ростова».

«Ростов» набрал нормальное количество очков, но это ничего им не гарантирует. Новым тренером после Карпина оставили аналитика — мне непонятен этот момент. Есть Онопко, Кафанов, Осипов — это тренеры и авторитеты. Альба — хороший специалист. Но каждый должен заниматься своим делом, и аналитик должен анализировать. В европейском чемпионате такое трудно представить. Поставить главным иностранца-аналитика — это неуважение к российскому футболу, я считаю», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 26 очков за 18 матчей.

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