Погребняк назвал четырёх футболистов, которые могут заменить Клаудиньо в «Зените»

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк высказался о работе сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно в преддверии старта весенней части Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» хорошо усилился. Нельзя терять очки в матче с ЦСКА или с другими командами. Нужно возглавлять турнирную таблицу, этим они займутся с первого тура в весенней части сезона. Я думаю, ничего страшного, что не взяли замену вместо Клаудиньо. На этой позиции могут сыграть Вендел, Барриос и Глушенков, даже Энрике. В моём понимании «Зенит» усилился», — цитирует Погребняка Metaratings.ru.

В 19-м туре РПЛ «Зенит» примет на своем поле московский ЦСКА. В турнирной таблице чемпионата России сине-бело-голубые занимают второе место при равенстве очков с «Краснодаром» (39). «Быки» в параллельном матче встретятся с «Крыльями Советов».

В зимнее трансферное окно «Зенит» покинул бразильский полузащитник Клаудиньо: хавбек перебрался в катарский «Аль-Садд». В числе приобретений выделяется бразильский вингер Луис Энрике, приобретённый у «Ботафого».