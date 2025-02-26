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Синицын: в игре «Краснодар» — «Крылья» будет напряжённо, команды втягиваются в сезон

Синицын: в игре «Краснодар» — «Крылья» будет напряжённо, команды втягиваются в сезон
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Экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от первого официального матча «горожан» в весенней части сезона — с «Крыльями Советов» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Весенняя часть чемпионата России у всех команд после сборов начинается не гладко. Важно понять, какова ситуация внутри «Крыльев Советов». Всё ли стабильно после недавних событий? Думаю, в матче «Краснодар» — «Крылья» будет напряжённая игра, ведь обе команды будут втягиваться в сезон. Первые матчи после зимы являются вкатывающими, но в любом случае «Краснодар» — фаворит в предстоящей встрече», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» пройдет в субботу, 1-го марта в Краснодаре и будет открывать весеннюю часть сезона для обеих команд. После 18 туров «Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку с 39 очками. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке с 18 очками.

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