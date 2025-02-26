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Евгений Харлачёв: «Балтика» – главный претендент на победу в Первой Лиге

Евгений Харлачёв: «Балтика» – главный претендент на победу в Первой Лиге
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Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Харлачёв оценил шансы калининградской «Балтики» на победу в Первой лиге и возвращение в Российскую Премьер-Лигу.

«Балтика» – главный претендент на победу в Первой Лиге. Финансовая составляющая у клуба отличная, а она играет не последнюю роль. Плюс с инфраструктурой и амбициями у Калининграда всё в порядке. Команде по силам выйти в РПЛ и задержаться там», – приводит слова Харлачёва Metaratings.

После 21 сыгранной встречи калининградская «Балтика» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков. Команда одержала 13 побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

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