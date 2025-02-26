Бубнов: трансферная кампания «Спартака» оставила двойственное впечатление

Бывший футболист Александр Бубнов оценил работу московского «Спартака» на трансферном рынке в зимнее окно.

«Трансферная кампания «Спартака» оставила двойственное впечатление. Команда нуждалась в качественных защитниках, которых не купили. Это можно назвать провалом. Зато купили очень качественных игроков в нападение. Солари и Гарсия однозначно усилят переднюю линию. В этом плане сработали отлично. У Станковича появится больше вариантов для ротации в нападении. Закрыли вопрос и с вратарской линией. Приход Ильи Помазуна — хороший трансфер», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков.