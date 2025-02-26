Юран: сомневаюсь, что новички «Спартака» позволят команде решать самые высокие задачи

Российский тренер Сергей Юран оценил работу московского «Спартака» на трансферном рынке в зимнее окно. Состав «Спартака» пополнили Ливай Гарсия (АЕК, Греция), Пабло Солари («Ривер Плейт», Аргентина) и Илья Помазун (ЦСКА).

«Сложно отвечать на вопрос о больших затратах «Спартака». Приняли решение, его нужно уважать. Насколько эти трансферы хорошие, показывает счёт на табло и результат. Если его не будет, «Спартак» в очередной раз потратил деньги — и всё то же самое. Но чемпионства заждались, болельщикам и клубу этого хочется. Раз сделали такой заход и взяли квалифицированных футболистов. Дай бог, чтобы они усилили «Спартак». Но есть сомнения, что это тот уровень, который позволит команде решать самые высокие задачи», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.