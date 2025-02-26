Саламатов: ко мне наклонился судья и говорит: «Ты играть хочешь? А я жить хочу»

Бывший полузащитник «Химок» Никита Саламатов рассказал историю о судействе в матче Второй лиги, в котором клуб футболиста на выезде играл с раменским «Сатурном».

«Начинаем играть, к 20-й минуте счёт уже 0:3, горим. Будто это был не футбол, а «не выйди за половину поля» оно называлось. Как только мы приближались к их половине, сразу был свисток.

Я помню этот «Сатурн» нас так дубасил, избивал. Меня в какой-то момент сбивают, я уже к судье поворачиваюсь и говорю: «Ну всё уже, хватит, 0:3». А он ко мне наклоняется и отвечает: «Ты играть хочешь? А я жить хочу». Вот тогда и подумал: «Нифига себе, вот это тебе и Вторая лига», — сказал Саламатов в новом выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».