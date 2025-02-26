Ловчев: Карпин — понтовщик приличный, всё время этот шум вокруг него

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал уход из «Ростова» главного тренера команды Валерия Карпина.

«Когда Карпин возглавил сборную, он ушёл из «Ростова». Это было года три назад. Команду принял Сёмин Юрий Павлович — большой тренер. Выиграл столько чемпионатов, кубков. И буквально месяца через три ушёл. Столько шума не было о Сёмине, как о Карпине. Карпин — понтовщик приличный. Всё время этот шум вокруг него. То, что он ушёл, — наверное, всё уже складывалось. Он же делал заявление, что, возможно, скоро уйдёт, устал и прочие дела», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе с поста главного тренера команды Валерия Карпина. Специалист возглавлял жёлто-синих с декабря 2017 года. В июле 2021 года Карпин стал главным тренером национальной команды России.

В августе 2021 года Карпин покинул «Ростов» из-за нежелания совмещать работу в клубе и сборной. В марте 2022 года тренер вернулся в «Ростов», оставшись при этом на своём посту в национальной команде.