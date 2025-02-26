Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Люблю тебя, «Зенит». Малком поблагодарил бывший клуб за поздравление с днём рождения

«Люблю тебя, «Зенит». Малком поблагодарил бывший клуб за поздравление с днём рождения
Комментарии

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Малком, который сегодня, 26 февраля, празднует своё 28-летие, поблагодарил «Зенит» за поздравление. За российский клуб футболист играл с 2019 по 2023 год.

«Люблю тебя, «Зенит». Спасибо» — отреагировал Малком на пост российского клуба в соцсетях.

28-летний Малком за четыре года в российском клубе забил 42 гола и отдал 27 результативных передач в 109 матчах. Нападающий вместе с командой выиграл девять трофеев, включая четыре победы в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт.

Ранее Малком выступал за испанскую «Барселону» и французский «Бордо», а начал карьеру в «Коринтиансе».

Комментарии
Новости. РПЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android