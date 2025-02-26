«Люблю тебя, «Зенит». Малком поблагодарил бывший клуб за поздравление с днём рождения

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Малком, который сегодня, 26 февраля, празднует своё 28-летие, поблагодарил «Зенит» за поздравление. За российский клуб футболист играл с 2019 по 2023 год.

«Люблю тебя, «Зенит». Спасибо» — отреагировал Малком на пост российского клуба в соцсетях.

28-летний Малком за четыре года в российском клубе забил 42 гола и отдал 27 результативных передач в 109 матчах. Нападающий вместе с командой выиграл девять трофеев, включая четыре победы в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт.

Ранее Малком выступал за испанскую «Барселону» и французский «Бордо», а начал карьеру в «Коринтиансе».