«Люблю тебя, «Зенит». Малком поблагодарил бывший клуб за поздравление с днём рождения
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Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Малком, который сегодня, 26 февраля, празднует своё 28-летие, поблагодарил «Зенит» за поздравление. За российский клуб футболист играл с 2019 по 2023 год.
«Люблю тебя, «Зенит». Спасибо» — отреагировал Малком на пост российского клуба в соцсетях.
28-летний Малком за четыре года в российском клубе забил 42 гола и отдал 27 результативных передач в 109 матчах. Нападающий вместе с командой выиграл девять трофеев, включая четыре победы в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт.
Ранее Малком выступал за испанскую «Барселону» и французский «Бордо», а начал карьеру в «Коринтиансе».
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