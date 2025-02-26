«Реал Сосьедад» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:30 мск
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Сегодня, 26 февраля, в рамках 1/2 финала Кубка Испании встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, в первом полуфинале Кубка Испании встречались «Барселона» и «Атлетико». Игра завершилась результативной ничьей (4:4). Ответные матчи состоятся 1 и 2 апреля. Оба ответных полуфинала пройдут в Мадриде. Победители двухматчевых противостояний встретятся в очном матче в финале турнира.
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