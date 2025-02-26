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Капелло — о Карпине: это его жизнь, его карьера — ему решать, что для него будет лучше

Капелло — о Карпине: это его жизнь, его карьера — ему решать, что для него будет лучше
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Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался об уходе из «Ростова» главного тренера команды Валерия Карпина.

«Желаю ему удачи в будущем. Это его жизнь, его карьера — ему решать, что для него будет лучше», — приводит слова Капелло «Советский спорт».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе с поста главного тренера команды Валерия Карпина. Специалист возглавлял жёлто-синих с декабря 2017 года. В июле 2021 года Карпин стал главным тренером национальной команды России.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 18 матчей, одержала семь побед, пять раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

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