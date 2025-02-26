Тарханов: новички «Спартака» — не суперигроки, все суперфутболисты играют в Европе

Экс-президент ЦСКА Александр Тарханов согласился со словами генерального директора армейцев Романа Бабаева, который раскритиковал зимние трансферы «Спартака» из-за отсутствия в них «бизнес-логики».

«Я согласен с высказыванием Бабаева по поводу трансферов «Спартака». Сейчас нет смысла тратить большие деньги на футболистов, тем более не думаю, что это суперигроки. Все суперфутболисты сейчас играют в Европе. Если нет еврокубков, лучше готовить своих воспитанников», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В зимнее трансферное окно состав «Спартака» пополнили два легионера — форвард Ливай Гарсия из греческого клуба АЕК и аргентинский вингер Пабло Солари из «Ривер Плейт». За двух футболистов красно-белые заплатили, по данным СМИ, € 18,7 млн и € 10 млн.