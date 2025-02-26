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Гришин: после ухода Карпина в «Ростове» будет небольшой бардак

Гришин: после ухода Карпина в «Ростове» будет небольшой бардак
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Российский тренер Александр Гришин поделился мнением об уходе из «Ростова» главного тренера команды Валерия Карпина.

«Карпин собирался уходить из «Ростова», но это нужно было сделать до зимних сборов, чтобы дать новому тренеру подготовить команду. Вроде бы это ожидаемый, но некрасивый уход, потому что может получиться подстава для нового тренера. Версия про концентрацию на сборной России — это версия для журналистов, для галочки. Наша команда играет около трёх неофициальных игр в год, и раньше это не мешало совмещать посты. Зачем сосредотачиваться на сборной, если мы нигде не играем? Карпину нужно было сказать, что он ушёл из «Ростова» из-за усталости от постоянных переездов. Ему точно нужно было назвать другую причину.

Из своего опыта я знаю, что при главном тренере в команде одна дисциплина, а когда его заменяет помощник, будет очень сложно собрать коллектив и наладить дисциплину. Второй тренер — это второй тренер. У футболистов есть только первый тренер, у них будет не та мотивация. Думаю, в «Ростове» будет небольшой бардак. Если Карпин ушёл, значит, его штаб тоже должен был уйти. А в команду должен был прийти другой специалист со своим штабом, чтобы футболисты знали, что это первый тренер, а не подмена. Ничего хорошего с «Ростовом» во второй части сезона не будет», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе с поста главного тренера команды Валерия Карпина. Специалист возглавлял жёлто-синих с декабря 2017 года. В июле 2021 года Карпин стал главным тренером национальной команды России.

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