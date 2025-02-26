Юран: Карпину нужно было принимать решение в паузе — три дня до чемпионата, а тренер ушёл

Российский специалист Сергей Юран высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«У Карпина были объективные причины уйти из «Ростова». Я и с «Пари НН» ездил на поездах, и с «Химками». Один раз туда-обратно съездишь — тяжело отходить. Есть семья, есть решение Карпина — сконцентрироваться на сборной России.

Но мне кажется, что надо было принимать решение в зимнюю паузу. А тут три дня до возобновления чемпионата, а главный тренер уходит. Это не может не отразиться на игроках. Тренерский штаб будет стараться, всё останется, требования те же. Но главный тренер есть главный тренер. Игроки должны включится, нужно играть за город, область и болельщиков. Да, тренер покинул команду, но нужно идти дальше. Ростов — просто потрясающий футбольный город. Не хотелось бы, чтобы они испытывали большие трудности», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.