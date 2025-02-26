Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Клуб был к этому готов». Спортдиректор «Ростова» — об уходе Карпина

«Клуб был к этому готов». Спортдиректор «Ростова» — об уходе Карпина
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера клуба. О том, что Карпин покинул «Ростов», было объявлено во вторник, 25 февраля. Главным тренером клуба стал испанец Джонатан Альба.

«Стало ли неожиданностью решение Карпина? Нет, не стало. Мы это обсуждали, понимали, что рано или поздно этот момент наступит, и были готовы. Момент мог наступить чуть раньше или чуть позже, Валерий Георгиевич принял решение, клуб был готов к этому. Если бы уход тренера состоялся летом, это бы ситуацию не сильно поменяло. Что касается причин такого решения, то о них тренер рассказал на официальных ресурсах клуба, и кроме того, о возможном уходе и причинах этого решения он ранее говорил в интервью. Все и всё знали. А клуб был к этому готов», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. В 19-м туре чемпионата России «Ростов» дома сыграет с московским «Динамо» 2 марта.

Материалы по теме
«Все в команде были в шоке». Наши инсайды об уходе Карпина из «Ростова»
Эксклюзив
«Все в команде были в шоке». Наши инсайды об уходе Карпина из «Ростова»
Комментарии
Новости. РПЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android