«Клуб был к этому готов». Спортдиректор «Ростова» — об уходе Карпина

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера клуба. О том, что Карпин покинул «Ростов», было объявлено во вторник, 25 февраля. Главным тренером клуба стал испанец Джонатан Альба.

«Стало ли неожиданностью решение Карпина? Нет, не стало. Мы это обсуждали, понимали, что рано или поздно этот момент наступит, и были готовы. Момент мог наступить чуть раньше или чуть позже, Валерий Георгиевич принял решение, клуб был готов к этому. Если бы уход тренера состоялся летом, это бы ситуацию не сильно поменяло. Что касается причин такого решения, то о них тренер рассказал на официальных ресурсах клуба, и кроме того, о возможном уходе и причинах этого решения он ранее говорил в интервью. Все и всё знали. А клуб был к этому готов», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. В 19-м туре чемпионата России «Ростов» дома сыграет с московским «Динамо» 2 марта.