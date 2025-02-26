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Радимов: я подразумевал уход Карпина, потому что моя супруга дружит с его женой

Радимов: я подразумевал уход Карпина, потому что моя супруга дружит с его женой
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Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал уход из «Ростова» главного тренера команды Валерия Карпина и рассказал, что его жена знала об этом до официального объявления.

«Есть тайны, которые не мои, поэтому их раскрывать не могу. Я подразумевал историю с уходом Карпина по одной простой причине. У меня супруга дружит с женой Валеры Карпина, но некоторые вещи я узнаю после того, как они появляются в прессе. Я ей предъявил: «Почему Карпин уходит, а я этого не знаю?» Говорю ей: «А ты знала?» Она говорит: «Да». Нормальные вещи?

На самом деле это витало в воздухе. Если бы не сейчас, то Валера бы ушёл летом. Думаю, он столько отдал «Ростову», он был вправе выбирать сам, всё‑таки склонился в сторону семьи. Иногда надо побыть и с семьёй», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Во вторник, 25 февраля, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера команды. 56-летний специалист объяснил своё решение необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.

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