«Аль-Иттихад» упустил победу в матче с «Аль-Халиджем» из-за с пенальти на 90+7-й минуте

Завершился матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Халидж» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Принц Наиф бин Абдулазиз» в Сайхате (Саудовская Аравия). Итоговый результат — 1:1.

На 78-й минуте отличился нападающий гостей Абдулрахман Аль-Обуд. На 90+7-й минуте форвард «Аль-Халиджа» Костас Фортунис сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Аль-Халидж» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков после 22 матчей. «Аль-Иттихад» находится на первой строчке, заработав 56 очков.

Ранее завершились матчи «Аль-Иттифак» — «Аль-Таавун» (1:0) и «Эр-Рияд» — «Аль-Фейха» (0:0).