«Аль-Иттихад» упустил победу в матче с «Аль-Халиджем» из-за с пенальти на 90+7-й минуте
Поделиться
Завершился матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Халидж» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Принц Наиф бин Абдулазиз» в Сайхате (Саудовская Аравия). Итоговый результат — 1:1.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 22-й тур
26 февраля 2025, среда. 20:00 МСК
Аль-Халидж
Сайхат
Окончен
1 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
0:1 Аль-Обуд – 78' 1:1 Фортунис – 90+7'
На 78-й минуте отличился нападающий гостей Абдулрахман Аль-Обуд. На 90+7-й минуте форвард «Аль-Халиджа» Костас Фортунис сравнял счёт, реализовав пенальти.
«Аль-Халидж» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков после 22 матчей. «Аль-Иттихад» находится на первой строчке, заработав 56 очков.
Ранее завершились матчи «Аль-Иттифак» — «Аль-Таавун» (1:0) и «Эр-Рияд» — «Аль-Фейха» (0:0).
Саудовская Аравия — Про-Лига . 22-й тур
26 февраля 2025, среда. 18:15 МСК
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Окончен
1 : 0
Аль-Таавун
Бурайда
1:0 Вейналдум – 78'
Саудовская Аравия — Про-Лига . 22-й тур
26 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Окончен
0 : 0
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Комментарии
- 26 февраля 2025
-
21:58
-
08:30
- 25 февраля 2025
-
23:05
-
22:01
-
21:18
-
20:29
-
02:43
- 24 февраля 2025
-
22:55
-
08:00
-
05:54
- 23 февраля 2025
-
15:07
-
10:45
- 22 февраля 2025
-
23:13
-
15:00
-
12:12
-
06:36
-
04:11
- 21 февраля 2025
-
23:00
-
22:03
-
19:21
-
06:11
- 20 февраля 2025
-
21:47
- 17 февраля 2025
-
06:10
-
04:38
- 16 февраля 2025
-
09:30
-
04:06
- 15 февраля 2025
-
16:49
-
14:09
-
08:20
- 14 февраля 2025
-
22:07
-
17:07
-
14:33
-
08:28
-
04:43
-
04:24