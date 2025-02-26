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Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
20:00 Мск
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«Аль-Иттихад» упустил победу в матче с «Аль-Халиджем» из-за с пенальти на 90+7-й минуте

«Аль-Иттихад» упустил победу в матче с «Аль-Халиджем» из-за с пенальти на 90+7-й минуте
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Завершился матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Халидж» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Принц Наиф бин Абдулазиз» в Сайхате (Саудовская Аравия). Итоговый результат — 1:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 22-й тур
26 февраля 2025, среда. 20:00 МСК
Аль-Халидж
Сайхат
Окончен
1 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
0:1 Аль-Обуд – 78'     1:1 Фортунис – 90+7'    

На 78-й минуте отличился нападающий гостей Абдулрахман Аль-Обуд. На 90+7-й минуте форвард «Аль-Халиджа» Костас Фортунис сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Аль-Халидж» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков после 22 матчей. «Аль-Иттихад» находится на первой строчке, заработав 56 очков.

Ранее завершились матчи «Аль-Иттифак» — «Аль-Таавун» (1:0) и «Эр-Рияд» — «Аль-Фейха» (0:0).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 22-й тур
26 февраля 2025, среда. 18:15 МСК
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Окончен
1 : 0
Аль-Таавун
Бурайда
1:0 Вейналдум – 78'    
Саудовская Аравия — Про-Лига . 22-й тур
26 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Окончен
0 : 0
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Комментарии
Новости. Саудовская Аравия
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