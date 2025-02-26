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Анчелотти — о Гюлере: я не хочу видеть счастливым футболиста, который не играет

Анчелотти — о Гюлере: я не хочу видеть счастливым футболиста, который не играет
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровом времени турецкого полузащитника сливочных Арды Гюлера.

«Я с ними каждый день. Каждый день я вижу его более или менее довольным, и это нормально. Я не хочу видеть игрока счастливым, когда он не играет. Я вижу игрока, который работает, учится и хочет играть. Я не знаю, придерживаются ли они того же мнения, что и я», — цитирует Анчелотти издание AS.

Полузащитник Арда Гюлер перебрался в мадридский «Реал» из турецкого «Фенербахче» летом 2023 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В текущем сезоне на счету Гюлера 967 минут в 27 матчах за «Мадрид» во всех турнирах. Всего турок записал на свой счёт три гола и пять результативных передач.

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