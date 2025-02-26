«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч АПЛ

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Сегодня, 26 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Дансо, Удоджи, Бентанкур, Тель, Грей, Бергвалль, Мэддисон, Джонсон, Одобер.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Хусанов, Диаш, Гвардиол, Гонсалес, Мармуш, Нунес, Ковачич, Савио, Холанд, Доку.

«Тоттенхэм Хотспур» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 33 очка за 26 матчей. «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке, заработав 44 очка за аналогичное количество игр.