Звезда «Реала» Беллингем встречается с экс-девушкой трёх игроков НБА — Fadeaway World

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем был замечен на трибунах «Сантьяго Бернабеу» во время игры своего клуба с «Жироной» (2:0) вместе с 27-летней калифорнийской блогершей и моделью Эшлин Кастро.

Фото: Кадр из трансляции

Издание Fadeaway World сообщило, что Эшлин ранее встречалась с тремя звёздами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — с Ламело Боллом (защитник «Шарлотт Хорнетс») и Джорданом Пулом («Вашингтон Уизардс»). Но наибольшее внимание общественности привлекли её отношения с игроком «Атланты Хоукс» Теренсом Мэнном. В статье говорится, что они расстались в 2024 году, и вскоре после этого поползли слухи о её новом романе с Беллингемом.

Кастро обрела популярность благодаря своим съёмках в известных музыкальных клипах, в том числе в песне DJ Khaled Popstar с участием Дрейка и Джастина Бибера, а также в песне Baby Keem «Orange Soda».