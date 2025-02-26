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Анчелотти: трансфер Мбаппе улучшил атмосферу, ведь приехал один из лучших игроков в мире

Анчелотти: трансфер Мбаппе улучшил атмосферу, ведь приехал один из лучших игроков в мире
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как на команду повлиял переход французского форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

«У нас хорошая атмосфера. Мбаппе прибыл со смирением, атмосфера улучшилась, стало намного больше уверенности, потому что приехал один из лучших футболистов в мире. На уровне эго это ничего не меняет. Мы потеряли важных личностей, которых необходимо заменить. Мы потеряли Начо, Крооса, Карвахаля… Эти фигуры формируют атмосферу, и постепенно молодые игроки, такие как Камавинга, Тчуамени, Вальверде, Вини, Родриго, должны занять их место», — приводит слова Анчелотти AS.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе перебрался из «ПСЖ» в «Реал» летом прошлого года в статусе свободного агента. В текущем сезоне на его счету 27 забитых мячей и четыре результативные передачи в 38 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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