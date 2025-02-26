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Евгений Харлачёв: мне хочется работать и поскорее вернуться в футбол

Евгений Харлачёв: мне хочется работать и поскорее вернуться в футбол
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Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Харлачёв поделился мнением о своём возможном возвращении к работе.

«Конечно, мне хочется работать и поскорее вернуться в футбол. Понятно, что все тренеры – наемные рабочие. Сегодня ты здесь, а завтра уже в другом месте. Как профессионал я должен отдавать все силы клубам, в которых работаю. Так что я уже готов возобновить карьеру. А пока слежу за «Уфой» и переживаю за нее всеми фибрами души», – приводит слова Харлачёва Metaratings.

Харлачёв наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», а также «Крылья Советов» и столичное «Динамо». Он сыграл шесть матчей за сборную России. В качестве главного тренера Харлачёв работал в «Локомотиве-2», дзержинском «Химике», «Солярисе», «Иртыше», саратовском «Соколе» и «Уфе».

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