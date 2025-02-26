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Тренер «Акрона» Тедеев отреагировал на слухи о возможном переходе Дзюбы в «Кайрат»

Тренер «Акрона» Тедеев отреагировал на слухи о возможном переходе Дзюбы в «Кайрат»
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в казахстанский «Кайрат». Ранее владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев сообщил, что заинтересован в подписании контракта с российским форвардом.

«Абсолютно ничего об этом не знаю. Слух — это слух. Я в данной ситуации с Артёмом даже на эту тему не разговаривал ни разу, не вижу в этом никакого смысла. Он работает, тренируется, он вместе с командой в хорошем расположении духа и настроении. Надеюсь, в отменной спортивной форме, потому что он все сборы провёл вообще без каких‑либо сбоев, он постоянно внутри команды. Надеюсь, эта часть для него будет ещё лучше, чем первая половина чемпионата», — сказал Тедеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 36-летний Артём Дзюба провёл 10 матчей, в которых забил три мяча и оформил три голевые передачи. Также на счету нападающего одна игра в Фонбет Кубке России.

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