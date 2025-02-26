Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче Кубка Франции

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе парижан на матч 1/4 финала Кубка Франции со «Стад Брьошеном». Игра состоится сегодня, 26 февраля. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 23:10 мск.

Отметим, что главный конкурент российского вратаря Джанлуиджи Доннарумма не был включён в список игроков, которые смогут принять участие в этом матче.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» минувшим летом. В текущем сезоне Матвей принял участие в 10 матчах во всех турнирах, из которых два — в Лиге чемпионов УЕФА. Российский вратарь пропустил шесть мячей и пять раз уходил с поля без пропущенных голов.