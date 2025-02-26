Лахиялов: в усталость Карпина можно поверить, если через полгода он не примет «Динамо»

Экс-полузащитник «Анжи» Шамиль Лахиялов усомнился в декларируемых причинах ухода главного тренера Валерия Карпина из «Ростова».

«В то, что причина отставки — усталость, на которую ссылаются и близкие Карпина, и некоторые специалисты, можно будет поверить, если в ближайшие два-три года Валерий Георгиевич не примет какой-нибудь клуб, а сосредоточится на работе в сборной. А если, условно, через полгода Карпин примет, например, московское «Динамо», то впору будет говорить о грамотно разыгранной многоходовке», — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.Ру»

25 февраля главный тренер сборной России Валерий Карпин покинул аналогичную должность в «Ростове». Жёлто-синих Карпин возглавлял (с перерывом) с декабря 2017-го года. Окружение Карпина в качестве причины ухода специалиста из клуба называет усталость.

Через четыре дня для «Ростова» стартует весенняя часть Российской-Премьер Лиги. В воскресенье, 2 марта, южане примут на своём поле московское «Динамо» в рамках 19-го тура РПЛ.