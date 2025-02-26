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«Делать трагедию не нужно». Бубнов — об отсутствии приобретений у «Краснодара» и «Локо»

«Делать трагедию не нужно». Бубнов — об отсутствии приобретений у «Краснодара» и «Локо»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о том, что «Краснодар» и московский «Локомотив» не приобрели новых футболистов в зимнее трансферное окно.

«Краснодар» и «Локомотив» обошлись в зимнее трансферное окно без крупных приобретений, но и это нестрашно. «Краснодару» особо никто и не нужен. У «быков» высокая конкуренция за место в основном составе. Хватает хороших игроков и на скамейке запасных. Конечно, сильные футболисты никому не помешают, но таких команда Галицкого подписать не смогла, а покупать слабее не было смысла. Аналогичная ситуация и у железнодорожников. Они хотели, но не сумели, однако делать из этого трагедию не нужно», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 39 очков.

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