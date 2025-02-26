«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч полуфинала Кубка Испании

Сегодня, 26 февраля, в рамках 1/2 финала Кубка Испании встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск.

В стартовом составе хозяев на поле появятся футболисты сборной Испании Алекс Ремиро и Микель Оярсабаль, а также экс-вингер мадридского «Реала» Такефуса Кубо. В основе «Реала» выйдут украинский голкипер Андрей Лунин, воспитанник Рауль Асенсио и бразильский нападающий Эндрик.

«Реал Сосьедад»: Алекс Ремиро, Хон Арамбуру, Игор Субельдия, Ариц Элустондо, Айен Муньос, Мартин Субименди, Такефуса Кубо, Брайс Мендес, Лука Сучич, Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа.

«Реал»: Андрей Лунин, Рауль Асенсио, Антонио Рюдигер, Орельен Тчуамени, Франсиско Гарсия, Даниель Себальос, Эдуарду Камавинга, Джуд Беллингем, Арда Гюлер, Винисиус Жуниор, Эндрик.