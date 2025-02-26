Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч полуфинала Кубка Испании

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч полуфинала Кубка Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 февраля, в рамках 1/2 финала Кубка Испании встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1-й тайм
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид

В стартовом составе хозяев на поле появятся футболисты сборной Испании Алекс Ремиро и Микель Оярсабаль, а также экс-вингер мадридского «Реала» Такефуса Кубо. В основе «Реала» выйдут украинский голкипер Андрей Лунин, воспитанник Рауль Асенсио и бразильский нападающий Эндрик.

«Реал Сосьедад»: Алекс Ремиро, Хон Арамбуру, Игор Субельдия, Ариц Элустондо, Айен Муньос, Мартин Субименди, Такефуса Кубо, Брайс Мендес, Лука Сучич, Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа.

«Реал»: Андрей Лунин, Рауль Асенсио, Антонио Рюдигер, Орельен Тчуамени, Франсиско Гарсия, Даниель Себальос, Эдуарду Камавинга, Джуд Беллингем, Арда Гюлер, Винисиус Жуниор, Эндрик.

Турнирная таблица Кубка Испании
Комментарии
Новости. Испания
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android