«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Холанд открыл счёт на 12-й минуте

В эти минуты проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Манчестер Сити». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт в матче.

«Тоттенхэм Хотспур» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 33 очка за 26 матчей. «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке, заработав 44 очка за аналогичное количество игр.