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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Холанд открыл счёт на 12-й минуте

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Холанд открыл счёт на 12-й минуте
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В эти минуты проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Манчестер Сити». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
2-й тайм
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 12'    

На 12-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт в матче.

«Тоттенхэм Хотспур» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 33 очка за 26 матчей. «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке, заработав 44 очка за аналогичное количество игр.

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