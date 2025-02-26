Панченко: у Талалаева в «Торпедо» футболисты и в хоккей играли, и на лыжи вставали

Помощник главного тренера московского «Динамо-2» Кирилл Панченко поделился мнением о методах работы главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева.

— У нас на сборы «Химок» в Турцию, когда мы были в Первой лиге, приезжала женщина. Она какой-то мастер спорта по боевому искусству. Разновидность тайского бокса. У нас был бой с тенью, но на время и под музыку. Оттачиваешь удары то ногой, то рукой, работаешь корпусом.

Андрей Викторович говорил, что это закрепляет мышцы. Может быть, это так и есть. Всё-таки полтора часа тренировки на выносливость — это очень тяжело. У нас были три такие тренировки за сборы.

В «Торпедо» футболисты и в хоккей играли, и на лыжи вставали. Но у каждого тренера своё видение. Почему бы на первом сборе не поэкспериментировать, если есть на это время?

— Вы у него переняли что-то для своей деятельности?

— Нет. Для меня футбол — это футбол. В хоккей я сам могу поиграть, но зачем он футболистам — не знаю. (Смеется.) Кстати, сейчас многие бывшие российские звезды футбола — Мостовой, Сычев, Широков — очень здорово играют в хоккей, — приводит слова Панченко «РБ Спорт».

О завершении игровой карьеры 35-летнего Кирилла Панченко стало известно в начале 2025 года. Он вошёл в тренерский штаб «Динамо-2». Последним клубом Панченко были подмосковные «Химки».