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«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: Эндрик открыл счёт в матче на 19-й минуте

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: Эндрик открыл счёт в матче на 19-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Мадридский «Реал» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
2-й тайм
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Эндрик – 19'    

На 19-й минуте счёт в матче открыл бразильский нападающий «Реала» Эндрик. Ассистировал форварду английский полузащитник Джуд Беллингем.

В финал Кубка Испании выйдет команда, одержавшая победу по сумме двух матчей. Ответная игра назначена на 1 апреля. Победитель пары «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид встретится с победителем второго полуфинала, «Барселона» — «Атлетико» (первый матч — 4:4).

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Новости. Испания
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