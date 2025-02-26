«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: Эндрик открыл счёт в матче на 19-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Мадридский «Реал» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте счёт в матче открыл бразильский нападающий «Реала» Эндрик. Ассистировал форварду английский полузащитник Джуд Беллингем.

В финал Кубка Испании выйдет команда, одержавшая победу по сумме двух матчей. Ответная игра назначена на 1 апреля. Победитель пары «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид встретится с победителем второго полуфинала, «Барселона» — «Атлетико» (первый матч — 4:4).