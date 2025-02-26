Аршавин: если бы Радимов возглавил «Ростов», для «Зенита» это было бы очень хорошо

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможное назначение бывшего футболиста ЦСКА и сине-бело-голубых Владислава Радимова на пост главного тренера «Ростова» после ухода с этой должности Валерия Карпина.

– Хороший был бы кейс, если бы Радимов, как бывший тренер «Зенита»-2, возглавил «Ростов»?

– Если бы Владислав Николаевич возглавил «Ростов», то для нас это было бы больше, чем хорошо, — приводит слова Аршавина Metaratings.

Во вторник, 25 февраля, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера команды. 56-летний специалист объяснил своё решение необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.