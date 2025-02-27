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Ювентус — Эмполи, результат матча 26 февраля 2025, счет 1:1, Кубок Италии 2024-2025

«Эмполи» победил «Ювентус» по пенальти и вышел в полуфинал Кубка Италии
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«Ювентус» встречался с «Эмполи» в рамках 1/4 финала Кубка Италии. Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине, а главным арбитром матча был Франческо Фурно. Основное время матча завершилось со счётом 1:1.

Кубок Италии . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
2 : 4
Эмполи
Эмполи
0:1 Мале – 24'     1:1 Тюрам-Юльен – 66'    

Первый гол в матче на 24-й минуте записал на свой счёт полузащитник «Эмполи» Юссеф Мале. Голевой передачей на него отметился хавбек Якопо Баччи. На 66-й минуте опорник Кефрен Тюрам отличился с передачи форварда Рандаля Коло-Муани.

В серии пенальти точней оказались гости (2:4).

Таким образом, «Эмполи» вышел в полуфинал Кубка Италии, где встретится с «Болоньей», победившей в четвертьфинале «Аталанту» (1:0). Вторая полуфинальная пара — «Милан» — «Интер». Напомним, в 1/2 финала Кубка Италии победитель определяется по сумме двух матчей.

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