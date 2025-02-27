«ПСЖ» с Сафоновым разгромил «Стад Брьошен» и вышел в полуфинал Кубка Франции

«ПСЖ» встречался с клубом «Стад Брьошен» в четвертьфинале Кубка Франции. «Стад Брьошен» занимает 10-е место в турнирной таблице Чемпионата Насьональ 2 группы B (четвёртый дивизион Франции). Игра завершилась со счётом 7:0 в пользу действующих чемпионов Франции.
На 16-й минуте опорник парижан Жоау Невеш открыл счёт в матче. На 36-й минуте нападающий Гонсало Рамуш удвоил преимущество своей команды. На 49-й минуте португальский форвард оформил дубль, реализовав пенальти. На 55-й минуте полузащитник Дезире Дуэ отличился с передачи Рамуша.
На 58-й минуте Гонсало Рамуш оформил хет-трик после паса Дезире Дуэ. На 66-й минуте 18-летний хавбек «ПСЖ» Санни Меюлю сделал счёт 6:0. На 85-й минуте вингер Усман Дембеле установил окончательный счёт. Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов появился на поле с первых минут и отыграл весь матч. Это 11-е появление россиянина в составе «ПСЖ» в текущем сезоне.
Таким образом, «ПСЖ» завоевал право принять участие в 1/2 финала Кубка Франции. Ранее в данный этап турнира квалифицировались «Канн», «Реймс» и «Дюнкерк».
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