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Стад Брьошен — ПСЖ, результат матча 26 февраля 2025, счет 0:7, Кубок Франции 2024-2025

«ПСЖ» с Сафоновым разгромил «Стад Брьошен» и вышел в полуфинал Кубка Франции
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«ПСЖ» встречался с клубом «Стад Брьошен» в четвертьфинале Кубка Франции. «Стад Брьошен» занимает 10-е место в турнирной таблице Чемпионата Насьональ 2 группы B (четвёртый дивизион Франции). Игра завершилась со счётом 7:0 в пользу действующих чемпионов Франции.

Кубок Франции . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 23:10 МСК
Стад Брьошен
Сен-Бриё
Окончен
0 : 7
ПСЖ
Париж
0:1 Невеш – 16'     0:2 Рамуш – 36'     0:3 Рамуш – 49'     0:4 Дуэ – 55'     0:5 Рамуш – 58'     0:6 Маюлу – 66'     0:7 Дембеле – 85'    

На 16-й минуте опорник парижан Жоау Невеш открыл счёт в матче. На 36-й минуте нападающий Гонсало Рамуш удвоил преимущество своей команды. На 49-й минуте португальский форвард оформил дубль, реализовав пенальти. На 55-й минуте полузащитник Дезире Дуэ отличился с передачи Рамуша.

На 58-й минуте Гонсало Рамуш оформил хет-трик после паса Дезире Дуэ. На 66-й минуте 18-летний хавбек «ПСЖ» Санни Меюлю сделал счёт 6:0. На 85-й минуте вингер Усман Дембеле установил окончательный счёт. Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов появился на поле с первых минут и отыграл весь матч. Это 11-е появление россиянина в составе «ПСЖ» в текущем сезоне.

Таким образом, «ПСЖ» завоевал право принять участие в 1/2 финала Кубка Франции. Ранее в данный этап турнира квалифицировались «Канн», «Реймс» и «Дюнкерк».

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