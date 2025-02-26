Аршавин: «Зенит»-2 пригласили сыграть в Нигерии, и для нас это заманчиво

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможное участие молодёжных команд и «Зенита-2» в международных турнирах.

– Одна из особенностей Академии «Зенита» – участие в международных турнирах и кубках. Например, недавно «Зенит»-2011 стал победителем Кубка Бесова. Что ожидается в новом сезоне?

– Да, ещё в академии «Зенита» на базе Центра повышения квалификации тренеров прошла международная конференция – приезжали специалисты по физической подготовке из Сербии и Беларуси. Это очень важная история в плане обучения специалистов и обмена опытом.

Что касается будущих международных игр, то сербская «Войводина» пригласила команды Академии на товарищеские матчи. Если будет найдено решение, то игроки поедут. «Зенит»-2 пригласили сыграть в Нигерии, и для нас это заманчиво, но тут много организационных и логистических вопросов. Интересно съездить в такую страну, даже не будучи футболистом. История с Нигерией очень интересная: там проводится турнир. Сейчас выстраиваются плотные отношения с африканскими республиками, мы и получили приглашение, – приводит слова Аршавина Metaratings.

За свою карьеру Андрей Аршавин завоевал более 10 трофеев, включая три титула чемпиона России и Кубок УЕФА. В сборную страны Андрей вызывался с 2002 по 2012 год. Он успел поиграть за лондонский «Арсенал».