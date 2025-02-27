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Ноттингем Форест — Арсенал, результат матча 26 февраля 2025, счет 0:0, АПЛ 2024-2025

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче АПЛ
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Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Итоговый результат — 0:0.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон

Встреча прошла без забитых мячей. «Арсенал» не смог одержать победу во втором матче английской Премьер-лиги подряд. Ранее «канониры» уступили «Вест Хэму» — 0:1.

«Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 27 матчей. «Арсенал» находится на второй строчке, заработав 54 очка. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 64 очка.

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Новости. Англия
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