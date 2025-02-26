«Ливерпуль» может заменить Трента на Уэсли из «Фламенго», которым интересовался «Зенит»

Защитник «Фламенго» Уэсли может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Как сообщает Transfer News Live в X (ранее Twitter) со ссылкой на Coluna do Fla, «Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения бразильского латераля на случай ухода из клуба правого защитника Трента Александера-Арнольда.

Напомним, в зимнее трансферное окно интерес к 21-летнему бразильскому футболисту проявлял санкт-петербургский «Зенит». По данным СМИ, «Фламенго» отклонил предложение сине-бело-голубых по Уэсли в размере € 25 млн. Сам игрок, как сообщается, также проявляет большую заинтересованность в переезде именно в Европу.

Контракт правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда с английским клубом истекает летом этого года. Ранее интерес к подписанию Трента свободным агентом приписывали «Реалу».