Даниил Денисов: хочется играть не против Брунея, а против сильных сборных

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о выступлении за сборную России без официальных матчей.

— Максим Ненахов говорил, что если сборной не нужен, то он закрывает дверь в национальную команду. У вас нет такого категоричного настроения?

— Сейчас нет официальных игр. Надеюсь, я ещё успею принять в них участие, но у тебя есть возможность защищать честь своей страны, которая тебя кормила и воспитала, — ты обязан играть в сборной! У меня это искреннее желание: как можно закрывать дверь для своей страны?

— Игры против Брунея вам интересны?

— Любой матч за сборную — класс! Конечно, хочется играть не против Брунея, а против сильных сборных, но иногда надо пройти через такие матчи: кого-то не вызывают и на такие матчи, — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.