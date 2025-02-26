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Даниил Денисов: хочется играть не против Брунея, а против сильных сборных

Даниил Денисов: хочется играть не против Брунея, а против сильных сборных
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о выступлении за сборную России без официальных матчей.

— Максим Ненахов говорил, что если сборной не нужен, то он закрывает дверь в национальную команду. У вас нет такого категоричного настроения?
— Сейчас нет официальных игр. Надеюсь, я ещё успею принять в них участие, но у тебя есть возможность защищать честь своей страны, которая тебя кормила и воспитала, — ты обязан играть в сборной! У меня это искреннее желание: как можно закрывать дверь для своей страны?

— Игры против Брунея вам интересны?
— Любой матч за сборную — класс! Конечно, хочется играть не против Брунея, а против сильных сборных, но иногда надо пройти через такие матчи: кого-то не вызывают и на такие матчи, — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.

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