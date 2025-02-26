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Кирилл Панченко: надеюсь, мы все дождёмся — и «Динамо» выиграет чемпионат

Кирилл Панченко: надеюсь, мы все дождёмся — и «Динамо» выиграет чемпионат
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Помощник главного тренера московского «Динамо-2» Кирилл Панченко прокомментировал участие бело-голубых в чемпионской гонке в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

— При вас «Динамо» выигрывало только ФНЛ. Сейчас уже второй год подряд команда претендует на победу в РПЛ. Переживали за бело-голубых в прошлом сезоне?
— Очень переживал за команду, обидно было мне как болельщику «Динамо», что не выиграли чемпионат. Но команда показывает целостный футбол. Рад, что она борется за высокие места. Надеюсь, мы все дождёмся — и команда выиграет чемпионат, — приводит слова Панченко «РБ Спорт».

Московское «Динамо» после 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

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