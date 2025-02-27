«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: гости ведут 1:0 к перерыву

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Мадридский «Реал» выигрывает со счётом 1:0 к исходу первой половины матча. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Единственный гол в первом тайме забил нападающий Эндрик. Бразильский форвард отличился с передачи полузащитника Джуда Беллингема на 19-й минуте.
В финал Кубка Испании выйдет команда, одержавшая победу по сумме двух матчей. Ответная игра назначена на 1 апреля. Победитель пары «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид встретится с победителем второго полуфинала «Барселона» — «Атлетико» (первый матч — 4:4).
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